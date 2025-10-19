DE
FC Wil
FC Wil
14:00
FC Vaduz
FC Vaduz
FC Wil
FC Wil
Ab 14:00 Uhr
Vs
FC Vaduz
FC Vaduz

Challenge League
FC Wil - FC Vaduz

Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
Challenge League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Aarau
FC Aarau
10
13
27
2
Yverdon Sport FC
Yverdon Sport FC
9
10
19
3
FC Vaduz
FC Vaduz
9
11
18
4
Neuchatel Xamax FCS
Neuchatel Xamax FCS
10
5
17
5
FC Stade-Lausanne-Ouchy
FC Stade-Lausanne-Ouchy
10
1
15
6
FC Stade Nyonnais
FC Stade Nyonnais
10
-3
11
7
FC Rapperswil-Jona
FC Rapperswil-Jona
10
-5
10
8
FC Etoile Carouge
FC Etoile Carouge
10
-5
8
9
FC Wil
FC Wil
9
-11
5
10
AC Bellinzona
AC Bellinzona
9
-16
4
Aufstieg
Aufstiegsspiel
Abstieg
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Referee
Maxime
Odiet
Schweiz
Anstoss
Sonntag
19. Oktober 2025 um 14:00 Uhr
