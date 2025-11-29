DE
FR
Blick+
Schweiz
Ausland
Sport
Meinung
Politik
Wirtschaft
People
Digital
Gesellschaft
Leben
Green Circle
Mobil
Community
Gen Z
Video
Social
Newsletter
Podcasts
E-Paper
Mehr
Impressum
DE
FR
Abonnieren
Home
Sport
Fussball
Dieci Challenge League
Challenge League: FC Wil - FC Stade-Lausanne-Ouchy (29.11.2025)
FC Wil
18:00
FC Stade-Lausanne-Ouchy
Zum Fussball-Kalender
FC Wil
Ab 18:00 Uhr
Vs
FC Stade-Lausanne-Ouchy
Liveticker
Aufstellung
Statistik
Spiele/Resultate
Tabelle
Infos
Challenge League
FC Wil - FC Stade-Lausanne-Ouchy
Teilen
Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
Challenge League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Vaduz
15
19
36
2
FC Aarau
15
12
36
3
Yverdon Sport FC
14
13
27
4
Neuchatel Xamax FCS
14
4
21
5
FC Stade-Lausanne-Ouchy
13
3
19
6
FC Stade Nyonnais
15
-3
17
7
FC Rapperswil-Jona
15
-5
16
8
FC Etoile Carouge
14
-7
12
9
FC Wil
14
-15
11
10
AC Bellinzona
15
-21
7
Aufstieg
Aufstiegsspiel
Abstieg
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Anojen
Kanagasingam
Schweiz
Anstoss
Samstag
29. November 2025 um 18:00 Uhr
Teilen
Folge uns
Fehler gefunden?
Jetzt melden
In diesem Artikel erwähnt
FC Wil
Stade-Lausanne-Ouchy
Challenge League
Was sagst du dazu?
Einloggen und Kommentar schreiben...
Heiss diskutiert
Meistgelesen
Meistgelesen
In diesem Artikel erwähnt
FC Wil
Stade-Lausanne-Ouchy
Challenge League