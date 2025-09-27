DE
FC Wil
FC Wil
18:00
AC Bellinzona
AC Bellinzona
FC Wil
FC Wil
Ab 18:00 Uhr
Vs
AC Bellinzona
AC Bellinzona

Challenge League
FC Wil - AC Bellinzona

Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
Challenge League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Aarau
FC Aarau
8
13
24
2
FC Vaduz
FC Vaduz
7
10
14
3
Neuchatel Xamax FCS
Neuchatel Xamax FCS
8
5
14
4
Yverdon Sport FC
Yverdon Sport FC
7
8
13
5
FC Stade-Lausanne-Ouchy
FC Stade-Lausanne-Ouchy
7
0
11
6
FC Stade Nyonnais
FC Stade Nyonnais
7
-2
8
7
FC Rapperswil-Jona
FC Rapperswil-Jona
8
-5
7
8
FC Etoile Carouge
FC Etoile Carouge
8
-6
5
9
FC Wil
FC Wil
7
-10
4
10
AC Bellinzona
AC Bellinzona
7
-13
3
Aufstieg
Aufstiegsspiel
Abstieg
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Referee
Urs
Schnyder
Schweiz
Anstoss
Samstag
27. September 2025 um 18:00 Uhr
