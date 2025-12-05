DE
FR
Abonnieren
FC Vaduz
FC Vaduz
20:15
Neuchatel Xamax FCS
Neuchatel Xamax FCS
Zum Fussball-Kalender
FC Vaduz
FC Vaduz
Ab 20:15 Uhr
Vs
Neuchatel Xamax FCS
Neuchatel Xamax FCS

Challenge League
FC Vaduz - Neuchatel Xamax FCS

Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
Challenge League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Vaduz
FC Vaduz
15
19
36
2
FC Aarau
FC Aarau
15
12
36
3
Yverdon Sport FC
Yverdon Sport FC
15
15
30
4
Neuchatel Xamax FCS
Neuchatel Xamax FCS
14
4
21
5
FC Stade-Lausanne-Ouchy
FC Stade-Lausanne-Ouchy
14
3
20
6
FC Stade Nyonnais
FC Stade Nyonnais
15
-3
17
7
FC Rapperswil-Jona
FC Rapperswil-Jona
15
-5
16
8
FC Etoile Carouge
FC Etoile Carouge
15
-9
12
9
FC Wil
FC Wil
15
-15
12
10
AC Bellinzona
AC Bellinzona
15
-21
7
Aufstieg
Aufstiegsspiel
Abstieg
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Referee
Hajrim
Qovanaj
Schweiz
Anstoss
Freitag
05. Dezember 2025 um 20:15 Uhr
In diesem Artikel erwähnt
FC Vaduz
FC Vaduz
Neuchâtel Xamax
Neuchâtel Xamax
Challenge League
Challenge League
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        FC Vaduz
        FC Vaduz
        Neuchâtel Xamax
        Neuchâtel Xamax
        Challenge League
        Challenge League