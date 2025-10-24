DE
Home
Sport
Fussball
Dieci Challenge League
Challenge League: FC Stade Nyonnais - Yverdon Sport FC (24.10.2025)
FC Stade Nyonnais
19:30
Yverdon Sport FC
FC Stade Nyonnais
Ab 19:30 Uhr
Vs
Yverdon Sport FC
Challenge League
FC Stade Nyonnais - Yverdon Sport FC
Challenge League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Aarau
10
13
27
2
Yverdon Sport FC
10
12
22
3
FC Vaduz
10
13
21
4
Neuchatel Xamax FCS
10
5
17
5
FC Stade-Lausanne-Ouchy
10
1
15
6
FC Stade Nyonnais
10
-3
11
7
FC Rapperswil-Jona
10
-5
10
8
FC Etoile Carouge
10
-5
8
9
FC Wil
10
-13
5
10
AC Bellinzona
10
-18
4
Aufstieg
Aufstiegsspiel
Abstieg
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Logan
Berchier
Schweiz
Anstoss
Freitag
24. Oktober 2025 um 19:30 Uhr
