Home
Sport
Fussball
Dieci Challenge League
Challenge League: FC Stade Nyonnais - FC Wil (03.10.2025)
FC Stade Nyonnais
19:30
FC Wil
FC Stade Nyonnais
Ab 19:30 Uhr
Vs
FC Wil
Liveticker
Aufstellung
Statistik
Spiele/Resultate
Tabelle
Infos
Challenge League
FC Stade Nyonnais - FC Wil
Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
Challenge League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Aarau
8
13
24
2
Yverdon Sport FC
8
9
16
3
FC Vaduz
8
10
15
4
Neuchatel Xamax FCS
8
5
14
5
FC Stade-Lausanne-Ouchy
8
0
12
6
FC Stade Nyonnais
8
-3
8
7
FC Rapperswil-Jona
8
-5
7
8
FC Etoile Carouge
8
-6
5
9
FC Wil
8
-10
5
10
AC Bellinzona
8
-13
4
Aufstieg
Aufstiegsspiel
Abstieg
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Zrinko
Prskalo
Schweiz
Anstoss
Freitag
03. Oktober 2025 um 19:30 Uhr
