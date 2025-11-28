DE
Home
Sport
Fussball
Dieci Challenge League
Challenge League: FC Stade Nyonnais - FC Vaduz (28.11.2025)
FC Stade Nyonnais
19:30
FC Vaduz
Zum Fussball-Kalender
FC Stade Nyonnais
Ab 19:30 Uhr
Vs
FC Vaduz
Liveticker
Aufstellung
Statistik
Spiele/Resultate
Tabelle
Infos
Challenge League
FC Stade Nyonnais - FC Vaduz
Challenge League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Vaduz
14
18
33
2
FC Aarau
14
11
33
3
Yverdon Sport FC
14
13
27
4
Neuchatel Xamax FCS
13
5
21
5
FC Stade-Lausanne-Ouchy
13
3
19
6
FC Stade Nyonnais
14
-2
17
7
FC Rapperswil-Jona
14
-6
13
8
FC Etoile Carouge
14
-7
12
9
FC Wil
14
-15
11
10
AC Bellinzona
14
-20
7
Aufstieg
Aufstiegsspiel
Abstieg
Die letzten Spiele
Anstoss
Freitag
28. November 2025 um 19:30 Uhr
In diesem Artikel erwähnt
Stade Nyonnais
FC Vaduz
Challenge League