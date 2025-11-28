DE
FR
Abonnieren
FC Stade Nyonnais
FC Stade Nyonnais
19:30
FC Vaduz
FC Vaduz
Zum Fussball-Kalender
FC Stade Nyonnais
FC Stade Nyonnais
Ab 19:30 Uhr
Vs
FC Vaduz
FC Vaduz

Challenge League
FC Stade Nyonnais - FC Vaduz

Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
Challenge League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Vaduz
FC Vaduz
14
18
33
2
FC Aarau
FC Aarau
14
11
33
3
Yverdon Sport FC
Yverdon Sport FC
14
13
27
4
Neuchatel Xamax FCS
Neuchatel Xamax FCS
13
5
21
5
FC Stade-Lausanne-Ouchy
FC Stade-Lausanne-Ouchy
13
3
19
6
FC Stade Nyonnais
FC Stade Nyonnais
14
-2
17
7
FC Rapperswil-Jona
FC Rapperswil-Jona
14
-6
13
8
FC Etoile Carouge
FC Etoile Carouge
14
-7
12
9
FC Wil
FC Wil
14
-15
11
10
AC Bellinzona
AC Bellinzona
14
-20
7
Aufstieg
Aufstiegsspiel
Abstieg
Die letzten Spiele
Anstoss
Freitag
28. November 2025 um 19:30 Uhr
In diesem Artikel erwähnt
Stade Nyonnais
Stade Nyonnais
FC Vaduz
FC Vaduz
Challenge League
Challenge League
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        Stade Nyonnais
        Stade Nyonnais
        FC Vaduz
        FC Vaduz
        Challenge League
        Challenge League