FC Stade Nyonnais
FC Stade Nyonnais
19:30
AC Bellinzona
AC Bellinzona
FC Stade Nyonnais
FC Stade Nyonnais
Ab 19:30 Uhr
Vs
AC Bellinzona
AC Bellinzona

Challenge League
FC Stade Nyonnais - AC Bellinzona

Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
Challenge League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Aarau
FC Aarau
5
9
15
2
FC Vaduz
FC Vaduz
5
10
11
3
Yverdon Sport FC
Yverdon Sport FC
5
7
10
4
Neuchatel Xamax FCS
Neuchatel Xamax FCS
5
3
8
5
FC Rapperswil-Jona
FC Rapperswil-Jona
5
-2
6
6
FC Stade Nyonnais
FC Stade Nyonnais
5
-3
5
6
FC Stade-Lausanne-Ouchy
FC Stade-Lausanne-Ouchy
5
-3
5
8
FC Wil
FC Wil
5
-7
4
9
FC Etoile Carouge
FC Etoile Carouge
5
-3
2
10
AC Bellinzona
AC Bellinzona
5
-11
2
Aufstieg
Aufstiegsspiel
Abstieg
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Referee
Jonathan
Jaussi
Schweiz
Anstoss
Freitag
29. August 2025 um 19:30 Uhr
