DE
FR
Blick+
Schweiz
Ausland
Sport
Meinung
Politik
Wirtschaft
People
Digital
Gesellschaft
Leben
Green Circle
Mobil
Community
Gen Z
Video
Social
Newsletter
Podcasts
E-Paper
Mehr
Impressum
DE
FR
Abonnieren
Home
Sport
Fussball
Dieci Challenge League
Challenge League: FC Stade-Lausanne-Ouchy - Neuchatel Xamax FCS (22.11.2025)
FC Stade-Lausanne-Ouchy
18:00
Neuchatel Xamax FCS
Zum Fussball-Kalender
FC Stade-Lausanne-Ouchy
Ab 18:00 Uhr
Vs
Neuchatel Xamax FCS
Liveticker
Aufstellung
Statistik
Spiele/Resultate
Tabelle
Infos
Challenge League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Vaduz
14
18
33
2
FC Aarau
13
12
33
3
Yverdon Sport FC
14
13
27
4
Neuchatel Xamax FCS
13
5
21
5
FC Stade-Lausanne-Ouchy
13
3
19
6
FC Stade Nyonnais
13
-3
14
7
FC Rapperswil-Jona
14
-6
13
8
FC Etoile Carouge
14
-7
12
9
FC Wil
14
-15
11
10
AC Bellinzona
14
-20
7
Aufstieg
Aufstiegsspiel
Abstieg
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Huseyin
Sanli
Schweiz
Anstoss
Samstag
22. November 2025 um 18:00 Uhr
Teilen
Folge uns
Fehler gefunden?
Jetzt melden
In diesem Artikel erwähnt
Stade-Lausanne-Ouchy
Neuchâtel Xamax
Challenge League
Was sagst du dazu?
Einloggen und Kommentar schreiben...
Heiss diskutiert
Meistgelesen
Meistgelesen
In diesem Artikel erwähnt
Stade-Lausanne-Ouchy
Neuchâtel Xamax
Challenge League