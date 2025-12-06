DE
Home
Sport
Fussball
Dieci Challenge League
Challenge League: FC Stade-Lausanne-Ouchy - FC Rapperswil-Jona (06.12.2025)
FC Stade-Lausanne-Ouchy
18:00
FC Rapperswil-Jona
Zum Fussball-Kalender
FC Stade-Lausanne-Ouchy
Ab 18:00 Uhr
Vs
FC Rapperswil-Jona
Liveticker
Aufstellung
Statistik
Spiele/Resultate
Tabelle
Infos
Challenge League
FC Stade-Lausanne-Ouchy - FC Rapperswil-Jona
Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
Challenge League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Vaduz
16
20
39
2
FC Aarau
15
12
36
3
Yverdon Sport FC
15
15
30
4
Neuchatel Xamax FCS
15
3
21
5
FC Stade-Lausanne-Ouchy
14
3
20
6
FC Stade Nyonnais
15
-3
17
7
FC Rapperswil-Jona
15
-5
16
8
FC Etoile Carouge
16
-9
13
9
FC Wil
16
-15
13
10
AC Bellinzona
15
-21
7
Aufstieg
Aufstiegsspiel
Abstieg
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Jonathan
Jaussi
Schweiz
Anstoss
Samstag
06. Dezember 2025 um 18:00 Uhr
