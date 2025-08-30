DE
FC Stade-Lausanne-Ouchy
FC Stade-Lausanne-Ouchy
18:00
FC Etoile Carouge
FC Etoile Carouge
FC Stade-Lausanne-Ouchy
FC Stade-Lausanne-Ouchy
Ab 18:00 Uhr
Vs
FC Etoile Carouge
FC Etoile Carouge

Challenge League
FC Stade-Lausanne-Ouchy - FC Etoile Carouge

Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
Challenge League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Aarau
FC Aarau
6
10
18
2
FC Vaduz
FC Vaduz
5
10
11
3
Yverdon Sport FC
Yverdon Sport FC
5
7
10
4
Neuchatel Xamax FCS
Neuchatel Xamax FCS
5
3
8
5
FC Stade Nyonnais
FC Stade Nyonnais
6
-1
8
6
FC Rapperswil-Jona
FC Rapperswil-Jona
6
-3
6
7
FC Stade-Lausanne-Ouchy
FC Stade-Lausanne-Ouchy
5
-3
5
8
FC Wil
FC Wil
5
-7
4
9
FC Etoile Carouge
FC Etoile Carouge
5
-3
2
10
AC Bellinzona
AC Bellinzona
6
-13
2
Aufstieg
Aufstiegsspiel
Abstieg
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Referee
Zrinko
Prskalo
Schweiz
Anstoss
Samstag
30. August 2025 um 18:00 Uhr
