FC Rapperswil-Jona
FC Rapperswil-Jona
19:30
Neuchatel Xamax FCS
Neuchatel Xamax FCS
FC Rapperswil-Jona
FC Rapperswil-Jona
Ab 19:30 Uhr
Vs
Neuchatel Xamax FCS
Neuchatel Xamax FCS

Challenge League
FC Rapperswil-Jona - Neuchatel Xamax FCS

Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
Challenge League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Aarau
FC Aarau
7
11
21
2
FC Vaduz
FC Vaduz
7
10
14
3
Yverdon Sport FC
Yverdon Sport FC
7
8
13
4
Neuchatel Xamax FCS
Neuchatel Xamax FCS
7
3
11
5
FC Stade-Lausanne-Ouchy
FC Stade-Lausanne-Ouchy
7
0
11
6
FC Stade Nyonnais
FC Stade Nyonnais
7
-2
8
7
FC Rapperswil-Jona
FC Rapperswil-Jona
7
-3
7
8
FC Etoile Carouge
FC Etoile Carouge
7
-4
5
9
FC Wil
FC Wil
7
-10
4
10
AC Bellinzona
AC Bellinzona
7
-13
3
Aufstieg
Aufstiegsspiel
Abstieg
Schiedsrichter
Referee
Maxime
Odiet
Schweiz
Anstoss
Freitag
26. September 2025 um 19:30 Uhr
