DE
FR
Abonnieren
FC Rapperswil-Jona
FC Rapperswil-Jona
19:30
FC Stade-Lausanne-Ouchy
FC Stade-Lausanne-Ouchy
Zum Fussball-Kalender
FC Rapperswil-Jona
FC Rapperswil-Jona
Ab 19:30 Uhr
Vs
FC Stade-Lausanne-Ouchy
FC Stade-Lausanne-Ouchy

Challenge League
FC Rapperswil-Jona - FC Stade-Lausanne-Ouchy

Teilen
Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
Challenge League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Aarau
FC Aarau
3
5
9
2
FC Vaduz
FC Vaduz
3
4
7
3
Yverdon Sport FC
Yverdon Sport FC
3
3
6
4
Neuchatel Xamax FCS
Neuchatel Xamax FCS
3
2
4
5
FC Wil
FC Wil
3
-1
4
6
FC Stade Nyonnais
FC Stade Nyonnais
3
-2
4
7
FC Rapperswil-Jona
FC Rapperswil-Jona
3
-3
3
8
FC Stade-Lausanne-Ouchy
FC Stade-Lausanne-Ouchy
3
-1
2
9
FC Etoile Carouge
FC Etoile Carouge
3
-2
1
10
AC Bellinzona
AC Bellinzona
3
-5
1
Aufstieg
Aufstiegsspiel
Abstieg
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Referee
Deborah
Anex
Schweiz
Anstoss
Freitag
22. August 2025 um 19:30 Uhr
Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen