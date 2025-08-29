DE
Home
Sport
Fussball
Dieci Challenge League
Challenge League: FC Rapperswil-Jona - FC Aarau (29.08.2025)
FC Rapperswil-Jona
20:15
FC Aarau
FC Rapperswil-Jona
Ab 20:15 Uhr
Vs
FC Aarau
Challenge League
FC Rapperswil-Jona - FC Aarau
Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
Challenge League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Aarau
5
9
15
2
FC Vaduz
5
10
11
3
Yverdon Sport FC
5
7
10
4
Neuchatel Xamax FCS
5
3
8
5
FC Rapperswil-Jona
5
-2
6
6
FC Stade Nyonnais
5
-3
5
6
FC Stade-Lausanne-Ouchy
5
-3
5
8
FC Wil
5
-7
4
9
FC Etoile Carouge
5
-3
2
10
AC Bellinzona
5
-11
2
Aufstieg
Aufstiegsspiel
Abstieg
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Maxime
Odiet
Schweiz
Anstoss
Freitag
29. August 2025 um 20:15 Uhr
