19:30
Ab 19:30 Uhr
Vs
Challenge League
FC Rapperswil-Jona - AC Bellinzona

Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
Challenge League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Vaduz
FC Vaduz
14
18
33
2
FC Aarau
FC Aarau
14
11
33
3
Yverdon Sport FC
Yverdon Sport FC
14
13
27
4
Neuchatel Xamax FCS
Neuchatel Xamax FCS
13
5
21
5
FC Stade-Lausanne-Ouchy
FC Stade-Lausanne-Ouchy
13
3
19
6
FC Stade Nyonnais
FC Stade Nyonnais
14
-2
17
7
FC Rapperswil-Jona
FC Rapperswil-Jona
14
-6
13
8
FC Etoile Carouge
FC Etoile Carouge
14
-7
12
9
FC Wil
FC Wil
14
-15
11
10
AC Bellinzona
AC Bellinzona
14
-20
7
Aufstieg
Aufstiegsspiel
Abstieg
Die letzten Spiele
Anstoss
Freitag
28. November 2025 um 19:30 Uhr
