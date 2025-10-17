DE
Home
Sport
Fussball
Dieci Challenge League
Challenge League: FC Etoile Carouge - Neuchatel Xamax FCS (17.10.2025)
20:15
Ab 20:15 Uhr
Challenge League
FC Etoile Carouge - Neuchatel Xamax FCS
Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
Challenge League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Aarau
9
12
24
2
Yverdon Sport FC
9
10
19
3
FC Vaduz
9
11
18
4
FC Stade-Lausanne-Ouchy
9
2
15
5
Neuchatel Xamax FCS
9
3
14
6
FC Stade Nyonnais
9
-2
11
7
FC Etoile Carouge
9
-3
8
8
FC Rapperswil-Jona
9
-6
7
9
FC Wil
9
-11
5
10
AC Bellinzona
9
-16
4
Aufstieg
Aufstiegsspiel
Abstieg
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Sven
Wolfensberger
Schweiz
Anstoss
Freitag
17. Oktober 2025 um 20:15 Uhr
