DE
FR
Abonnieren
FC Etoile Carouge
FC Etoile Carouge
20:15
FC Rapperswil-Jona
FC Rapperswil-Jona
Zum Fussball-Kalender
FC Etoile Carouge
FC Etoile Carouge
Ab 20:15 Uhr
Vs
FC Rapperswil-Jona
FC Rapperswil-Jona

Challenge League
FC Etoile Carouge - FC Rapperswil-Jona

Teilen
Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
Challenge League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Aarau
FC Aarau
13
12
33
2
FC Vaduz
FC Vaduz
13
17
30
3
Yverdon Sport FC
Yverdon Sport FC
13
11
24
4
Neuchatel Xamax FCS
Neuchatel Xamax FCS
13
5
21
5
FC Stade-Lausanne-Ouchy
FC Stade-Lausanne-Ouchy
13
3
19
6
FC Stade Nyonnais
FC Stade Nyonnais
13
-3
14
7
FC Etoile Carouge
FC Etoile Carouge
13
-5
12
8
FC Wil
FC Wil
13
-13
11
9
FC Rapperswil-Jona
FC Rapperswil-Jona
13
-8
10
10
AC Bellinzona
AC Bellinzona
13
-19
7
Aufstieg
Aufstiegsspiel
Abstieg
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Referee
Deborah
Anex
Schweiz
Anstoss
Freitag
21. November 2025 um 20:15 Uhr
Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
In diesem Artikel erwähnt
Étoile Carouge
Étoile Carouge
Rapperswil-Jona
Rapperswil-Jona
Challenge League
Challenge League
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        Étoile Carouge
        Étoile Carouge
        Rapperswil-Jona
        Rapperswil-Jona
        Challenge League
        Challenge League