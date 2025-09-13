DE
FR
Blick+
Schweiz
Ausland
Sport
Meinung
Politik
Wirtschaft
People
Digital
Gesellschaft
Leben
Green Circle
Mobil
Community
Gen Z
Video
Social
Newsletter
Podcasts
E-Paper
Mehr
Impressum
Datenschutz
DE
FR
Abonnieren
Home
Sport
Fussball
Dieci Challenge League
Challenge League: FC Aarau - FC Vaduz (13.09.2025)
FC Aarau
18:00
FC Vaduz
Zum Fussball-Kalender
FC Aarau
Ab 18:00 Uhr
Vs
FC Vaduz
Liveticker
Aufstellung
Statistik
Spiele/Resultate
Tabelle
Infos
Challenge League
FC Aarau - FC Vaduz
Teilen
Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
Challenge League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Aarau
6
10
18
2
FC Vaduz
6
11
14
3
Yverdon Sport FC
7
8
13
4
Neuchatel Xamax FCS
7
3
11
5
FC Stade-Lausanne-Ouchy
7
0
11
6
FC Stade Nyonnais
7
-2
8
7
FC Rapperswil-Jona
6
-3
6
8
FC Etoile Carouge
7
-4
5
9
FC Wil
7
-10
4
10
AC Bellinzona
6
-13
2
Aufstieg
Aufstiegsspiel
Abstieg
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Luca
Piccolo
Schweiz
Anstoss
Samstag
13. September 2025 um 18:00 Uhr
Teilen
Folge uns
Fehler gefunden?
Jetzt melden
Was sagst du dazu?
Einloggen und Kommentar schreiben...
Heiss diskutiert
Meistgelesen
Meistgelesen