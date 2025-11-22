DE
FC Aarau
FC Aarau
18:00
FC Stade Nyonnais
FC Stade Nyonnais
FC Aarau
FC Aarau
Ab 18:00 Uhr
Vs
FC Stade Nyonnais
FC Stade Nyonnais

Challenge League
FC Aarau - FC Stade Nyonnais

Challenge League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Vaduz
FC Vaduz
14
18
33
2
FC Aarau
FC Aarau
13
12
33
3
Yverdon Sport FC
Yverdon Sport FC
14
13
27
4
Neuchatel Xamax FCS
Neuchatel Xamax FCS
13
5
21
5
FC Stade-Lausanne-Ouchy
FC Stade-Lausanne-Ouchy
13
3
19
6
FC Stade Nyonnais
FC Stade Nyonnais
13
-3
14
7
FC Rapperswil-Jona
FC Rapperswil-Jona
14
-6
13
8
FC Etoile Carouge
FC Etoile Carouge
14
-7
12
9
FC Wil
FC Wil
14
-15
11
10
AC Bellinzona
AC Bellinzona
14
-20
7
Aufstieg
Aufstiegsspiel
Abstieg
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Referee
Desiree
Blanco
Schweiz
Anstoss
Samstag
22. November 2025 um 18:00 Uhr
