Challenge League: FC Aarau - FC Stade Nyonnais (22.11.2025)
FC Aarau
18:00
FC Stade Nyonnais
FC Aarau
Ab 18:00 Uhr
Vs
FC Stade Nyonnais
Liveticker
Aufstellung
Statistik
Spiele/Resultate
Tabelle
Infos
Challenge League
FC Aarau - FC Stade Nyonnais
Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
Challenge League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Vaduz
14
18
33
2
FC Aarau
13
12
33
3
Yverdon Sport FC
14
13
27
4
Neuchatel Xamax FCS
13
5
21
5
FC Stade-Lausanne-Ouchy
13
3
19
6
FC Stade Nyonnais
13
-3
14
7
FC Rapperswil-Jona
14
-6
13
8
FC Etoile Carouge
14
-7
12
9
FC Wil
14
-15
11
10
AC Bellinzona
14
-20
7
Aufstieg
Aufstiegsspiel
Abstieg
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Desiree
Blanco
Schweiz
Anstoss
Samstag
22. November 2025 um 18:00 Uhr
