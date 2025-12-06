DE
FR
Abonnieren
AC Bellinzona
AC Bellinzona
18:00
FC Stade Nyonnais
FC Stade Nyonnais
Zum Fussball-Kalender
AC Bellinzona
AC Bellinzona
Ab 18:00 Uhr
Vs
FC Stade Nyonnais
FC Stade Nyonnais

Challenge League
AC Bellinzona - FC Stade Nyonnais

Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
Challenge League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Vaduz
FC Vaduz
16
20
39
2
FC Aarau
FC Aarau
15
12
36
3
Yverdon Sport FC
Yverdon Sport FC
15
15
30
4
Neuchatel Xamax FCS
Neuchatel Xamax FCS
15
3
21
5
FC Stade-Lausanne-Ouchy
FC Stade-Lausanne-Ouchy
14
3
20
6
FC Stade Nyonnais
FC Stade Nyonnais
15
-3
17
7
FC Rapperswil-Jona
FC Rapperswil-Jona
15
-5
16
8
FC Etoile Carouge
FC Etoile Carouge
16
-9
13
9
FC Wil
FC Wil
16
-15
13
10
AC Bellinzona
AC Bellinzona
15
-21
7
Aufstieg
Aufstiegsspiel
Abstieg
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Referee
Logan
Berchier
Schweiz
Anstoss
Samstag
06. Dezember 2025 um 18:00 Uhr
In diesem Artikel erwähnt
Bellinzona
Bellinzona
Stade Nyonnais
Stade Nyonnais
Challenge League
Challenge League
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        Bellinzona
        Bellinzona
        Stade Nyonnais
        Stade Nyonnais
        Challenge League
        Challenge League