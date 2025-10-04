DE
AC Bellinzona
18:00
FC Etoile Carouge
AC Bellinzona
Ab 18:00 Uhr
Vs
FC Etoile Carouge
Challenge League
AC Bellinzona - FC Etoile Carouge

Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
Challenge League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Aarau
9
12
24
2
Yverdon Sport FC
9
10
19
3
FC Vaduz
8
10
15
4
FC Stade-Lausanne-Ouchy
9
2
15
5
Neuchatel Xamax FCS
9
3
14
6
FC Stade Nyonnais
9
-2
11
7
FC Rapperswil-Jona
8
-5
7
8
FC Etoile Carouge
8
-6
5
9
FC Wil
9
-11
5
10
AC Bellinzona
8
-13
4
Aufstieg
Aufstiegsspiel
Abstieg
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Referee
Huseyin
Sanli
Schweiz
Anstoss
Samstag
04. Oktober 2025 um 18:00 Uhr
