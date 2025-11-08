DE
Home
Sport
Fussball
Dieci Challenge League
Challenge League: AC Bellinzona - FC Aarau (08.11.2025)
AC Bellinzona
18:00
FC Aarau
Zum Fussball-Kalender
AC Bellinzona
Ab 18:00 Uhr
Vs
FC Aarau
Liveticker
Aufstellung
Statistik
Spiele/Resultate
Tabelle
Infos
Challenge League
AC Bellinzona - FC Aarau
Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
Challenge League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Aarau
12
16
33
2
FC Vaduz
12
16
27
3
Yverdon Sport FC
13
11
24
4
Neuchatel Xamax FCS
13
5
21
5
FC Stade-Lausanne-Ouchy
12
4
19
6
FC Stade Nyonnais
13
-3
14
7
FC Etoile Carouge
13
-5
12
8
FC Wil
13
-13
11
9
FC Rapperswil-Jona
13
-8
10
10
AC Bellinzona
12
-23
4
Aufstieg
Aufstiegsspiel
Abstieg
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Marijan
Drmic
Kroatien
Anstoss
Samstag
08. November 2025 um 18:00 Uhr
