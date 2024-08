Aarau verliert auch gegen Xamax

Der FC Aarau findet weiter nicht in die Saison und verliert gegen Neuchâtel Xamax nach Führung 1:3. Aufsteiger Etoile Carouge verhindert beim 1:1 in Bellinzona knapp die erste Niederlage.

Neo-Trainer Brunello Iacopetta findet mit Aarau noch nicht zum Erfolg.

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Der FC Aarau mit Neo-Trainer Brunello Iacopetta muss eine weitere Enttäuschung hinnehmen. Nach einer 1:0-Pausenführung bricht das Heimteam gegen Neuchâtel Xamax in der zweiten Halbzeit ein.

Zwei Tore von Euclides Cabral bringen die Wende zugunsten der Gäste aus Neuenburg, Paschal Durugbor macht mit dem dritten Treffer alles klar. Die Aargauer liegen nach drei Runden mit nur einem Punkt am Tabellenende.

Carouge weiter ohne Niederlage

Aufsteiger Etoile Carouge hätte mit einem Sieg gegen Bellinzona die Tabellenführung übernehmen können. Doch die Genfer geraten im Tessin früh in Rückstand und glänzen ihrerseits nicht mit Effizienz. Die erste Saisonniederlage verhindert Vincent Rüfli mit dem Ausgleichstreffer per Penalty in der 90. Minute.