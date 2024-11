Vaduz bezwingt Xamax dank eines Penaltys in der Schlussphase. Während die Liechtensteiner ihre Serie der Ungeschlagenheit fortsetzen, drohen die Neuenburger den Anschluss an die Spitze zu verlieren.

1/2 Xamax (in Rosa) geht in Vaduz leer aus. Foto: freshfocus

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Vaduz feiert den dritten Heimsieg in Folge. Das Team von Trainer Marc Schneider gewinnt gegen das von Uli Forte trainierte Xamax 2:1.

Dominik Schwizer, der in der letzten Saison noch als Leihspieler für Xamax spielte, sichert den Liechtensteinern mit einem verwandelten Penalty in der 75. Minute den Erfolg. Vaduz ist nun seit sechs Spielen ungeschlagen und rückt in der Tabelle bis auf zwei Punkte an die drittplatzierten Neuenburger heran.

Xamax wiederum hat vier der letzten sechs Partien verloren. Die Neuenburger haben es am Freitagabend damit auch verpasst, zur Tabellenspitze mit Carouge und Thun aufzuschliessen. Die beiden Klubs haben nun am Wochenende die Gelegenheit, jeweils mit einem Sieg etwas davonzuziehen.

Ebenfalls am Freitagabend trafen Stade Lausanne-Ouchy und Stade Nyonnais aufeinander. Wie schon beim ersten Aufeinandertreffen in dieser Saison war es eine klare Angelegenheit: Nach dem 3:0-Auswärtssieg Ende August setzte sich Lausanne-Ouchy im heimischen Stadion sogar 6:2 durch.