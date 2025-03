Der FC Aarau vergeigt gegen Carouge eine 2:0-Führung und spielt am Ende nur remis. Der FCA muss dadurch auch den Leaderthron in der Challenge League wieder räumen.

1/4 Konsternation bei Aarau: Ein 2:0-Vorsprung reicht nicht zum Sieg. Foto: Marc Schumacher/freshfocus

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Der FC Aarau verspielt im Heimspiel gegen Etoile Carouge einen 2:0-Vorsprung und verliert nach einem Remis in der 27. Runde die Leaderposition der Challenge League an den FC Thun.

In Aarau ist alles aufgegleist für die Rückkehr zum Siegen nach dem Unentschieden in Wil vor der Länderspiel-Pause, das eine Serie von neun Siegen beendet hatte. Valon Fazliu mit seinem elften Saisontor und Henri Koide mit seinem neunten sorgen bis in die 63. Minute für den hochverdienten 2:0-Vorsprung. Der Spielverderber im Brügglifeld ist der 37-jährige Vincent Rüfli, der den Genfern mit seinen späten Toren noch einen überraschenden Punkt beschert.

Der FC Thun feiert gegen Neuchâtel Xamax hingegen einen 2:1-Heimsieg. Der Engländer Layton Stewart trifft nach seiner Einwechslung in der 83. Minute zum Sieg. Die Berner liegen nun einen Punkt vor den Aarauern. Das drittplatzierte Etoile Carouge hat acht Zähler Rückstand auf den FCA.