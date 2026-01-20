DE
FR
Abonnieren

Bruder von Stuttgart-Profi
Lyon holt dänischen Youngster

Olympique Lyon verstärkt sein Mittelfeld mit einem Neuzugang aus Dänemark: Noah Nartey wechselt zum französischen Klub und unterschreibt einen langfristigen Vertrag.
Publiziert: vor 48 Minuten
Kommentieren
Noah Nartey (Nummer 6), hier im Trikot der dänischen U19-Nationalmannschaft, wird künftig für Olympique Lyon auflaufen.
Foto: IMAGO/Niklas Heiden
Gian–Andri_Baumgartner_Online Redaktor_Blick Ringier_3.jpg
Gian-Andri BaumgartnerRedaktor Sport

Vier Tore hat Noah Nartey in dieser Saison für seinen Jugendverein Bröndby in der höchsten dänischer Spielklasse erzielt – und damit auch das Interesse in den grossen Ligen geweckt. Olympique Lyon sichert sich nun die Dienste des 20-jährigen Dänen, wie der französische Klub in einer Mitteilung schreibt.

Für den offensiven Mittelfeldspieler ist Lyon die erste Station ausserhalb seines Heimatlandes. Gegen ein Team aus der Ligue 1 hat der Bruder von Stuttgart-Profi Nikolas Nartey (25) aber schon gespielt: In den Conference-League-Playoffs unterlag er im letzten Sommer mit Bröndby Racing Strassburg. Beim aktuell Vierten der französischen Liga unterschreibt der dänische U21-Internationale einen Vertrag bis 2030, wobei Lyon für die Ablöse nach eigenen Angaben sieben Millionen Franken springen lässt.

Folge unserem Transfer-Feed

Du willst wissen, was auf dem Transfermarkt läuft und bist heiss auf die Gerüchte rund um die grossen Namen? Folge diesem Link auf die Übersicht der News. Dort kannst du mit einem Klick auf das Plus-Symbol den Feed abonnieren und bleibst dank der Auto-Pushes ständig auf dem Laufenden.

Du willst wissen, was auf dem Transfermarkt läuft und bist heiss auf die Gerüchte rund um die grossen Namen? Folge diesem Link auf die Übersicht der News. Dort kannst du mit einem Klick auf das Plus-Symbol den Feed abonnieren und bleibst dank der Auto-Pushes ständig auf dem Laufenden.

Hier gehts zum Transfer-Feed
Noch näher dran an deinem Klub

Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!

Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!

Hier deinem Team folgen
Mehr Fussball
Alle Storys zur Super League
Nichts verpassen
Alle Storys zur Super League
Die wichtigsten News zur Bundesliga
Blick in die Top-Ligen
Die wichtigsten News zur Bundesliga
Die wichtigsten News zur Premier League
Blick in die Top-Ligen
Die wichtigsten News zur Premier League
Die wichtigsten News zu La Liga
Blick in die Top-Ligen
Die wichtigsten News zu La Liga
Die wichtigsten News zur Serie A
Blick in die Top-Ligen
Die wichtigsten News zur Serie A
Die wichtigsten News zur Ligue 1
Blick in die Top-Ligen
Die wichtigsten News zur Ligue 1
Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
In diesem Artikel erwähnt
Ligue 1
Ligue 1
Olympique Lyon
Olympique Lyon
Fussball-Transfers
Fussball-Transfers
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        Ligue 1
        Ligue 1
        Olympique Lyon
        Olympique Lyon
        Fussball-Transfers
        Fussball-Transfers