Olympique Lyon verstärkt sein Mittelfeld mit einem Neuzugang aus Dänemark: Noah Nartey wechselt zum französischen Klub und unterschreibt einen langfristigen Vertrag.

Gian-Andri Baumgartner Redaktor Sport

Vier Tore hat Noah Nartey in dieser Saison für seinen Jugendverein Bröndby in der höchsten dänischer Spielklasse erzielt – und damit auch das Interesse in den grossen Ligen geweckt. Olympique Lyon sichert sich nun die Dienste des 20-jährigen Dänen, wie der französische Klub in einer Mitteilung schreibt.

Für den offensiven Mittelfeldspieler ist Lyon die erste Station ausserhalb seines Heimatlandes. Gegen ein Team aus der Ligue 1 hat der Bruder von Stuttgart-Profi Nikolas Nartey (25) aber schon gespielt: In den Conference-League-Playoffs unterlag er im letzten Sommer mit Bröndby Racing Strassburg. Beim aktuell Vierten der französischen Liga unterschreibt der dänische U21-Internationale einen Vertrag bis 2030, wobei Lyon für die Ablöse nach eigenen Angaben sieben Millionen Franken springen lässt.

