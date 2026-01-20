Wolfsburg-Sportchef Schwegler holt Stürmer aus Holland

Kento Shiogai wechselt zum VfL Wolfsburg. Der japanische Stürmer kommt vom NEC Nijmegen, Sportchef Pirmin Schwegler spricht ihm viel Potenzial zu.

Cédric Heeb Redaktor Sport

Der VfL Wolfsburg verstärkt seine Offensive mit Kento Shiogai. Der 20-jährige Japaner kommt vom holländischen Erstligisten NEC Nijmegen für rund 10 Millionen Euro. Der Vertrag des Stürmers, der mit der Nummer 7 auflaufen wird, läuft bis am 30. Juni 2030.

«Kento ist ein junger und talentierter Spieler, der viel Potenzial mitbringt», sagt Wölfe-Sportchef Pirmin Schwegler (38) zum Neuzugang. «Er zeichnet sich auf dem Platz durch Tempo, Intensität und starkes Pressing aus und verfügt über Tugenden, die sehr gut zum VfL Wolfsburg passen.»

«Der Wechsel in die Bundesliga ist für mich ein grosser Schritt, und ich freue mich sehr auf diese neue Herausforderung», sagt Shiogai selbst. In Holland erzielte der Stürmer 14 Tore in 42 Partien.

