Brasilianer aus Saudi-Liga
Schweizer Keeper erhält bei Genua namhafte Konkurrenz

Serie-A-Klub Genua steht vor der Verpflichtung des brasilianischen Torhüters Bento von Al-Nassr. Für den Schweizer Benjamin Siegrist vermindern sich die Chancen auf Spielzeit damit weiter.
Publiziert: vor 35 Minuten
Der Brasilianer Bento steht vor einem Wechsel zum FC Genua.
Foto: Getty Images
Lino DieterleRedaktor Online Sport

Seit Januar 2025 steht Benjamin Siegrist (32) beim FC Genua unter Vertrag. Als Back-up ist der Schweizer Torhüter in der laufenden Saison aber nur in der Coppa Italia zu einem Einsatz gekommen. Zuletzt fehlte er wegen eines Fingerbruchs.

Dass Siegrist nach auskurierter Verletzung zu mehr Spielzeit kommt, ist angesichts des bevorstehenden Transfers des Brasilianers Bento aber sehr unwahrscheinlich. Laut Transferexperte Fabrizio Romano sind sich alle Parteien über einen Wechsel einig. Demnach wird Bento auf Leihbasis von Al-Nassr zu Genua wechseln, im Sommer besitzen die Italiener dann eine Kaufoption von neun Millionen Euro.

Bevor Bento zur Finalisierung des Deals nach Genua reist, wird er mit seinem Klub am Montag noch das Spitzenspiel gegen Al-Hilal bestreiten: Mit einem Sieg könnte der Klub von Cristiano Ronaldo bis auf einen Punkt an den Spitzenreiter heranrücken.

In diesem Artikel erwähnt
Fussball-Transfers
Fussball-Transfers
FC Genua
FC Genua
Serie A
Serie A
