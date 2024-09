Foto: imago/Agencia EFE

Der Gegner des vierfachen Champions-League-Siegers Barcelona heisst am kommenden Dienstag YB. Wir wollen den Teufel auch nach der bereits vierten Schlappe von YB in der Super League (0:1 gegen GC) nicht an die Wand malen. Aber trotzdem haben wir uns gefragt, gegen wen Barcelona in der Champions League den höchsten Heimsieg feiern konnte. Es ist Celtic Glasgow. Im September 2016 tauchten die Schotten im Camp Nou 0:7! Messi (im Bild links) mit drei und Suarez mit zwei Treffern waren am Rekordsieg massgeblich beteiligt.

Foto: imago/VI Images

Nicht mit fussballerischen Grosstaten sorgte er für Schlagzeilen, sondern mit der Klage gegen Belgiens Verband. Als Folge fällte der Europäische Gerichtshof 1995 das Bosman-Urteil: «Profis dürfen innerhalb der EU nach Ende des Vertrags ablösefrei den Klub wechseln.» Bosman wird am Donnerstag 60.

La Liga: Schweizer Rekordspieler

1 Fabio Celestini (48): 146 Spiele (Levante 25 – Getafe 121)

Spiele in Spanien waren nicht nur hartes Brot für Schweizer Klubs. Auch als Söldner konnten sich nur wenige Schweizer durchsetzen. Einer von ihnen ist Fabio Celestini, der es zwischen 2004 und 2010 auf 146 Spiele in La Liga brachte.



2 Haris Seferovic (32): 42 Spiele (San Sebastian 24 – Celta Vigo 18)

5 Tore – kein Schweizer hat in Spanien mehr Treffer erzielt als Seferovic. Zwischen seinen Engagements bei San Sebastian und Celta Vigo liegen übrigens knapp acht Jahre. Momentan stürmt der 25-fache Nati-Torschütze in Dubai für Al-Wasl.



3 Eray Cömert (26): 38 Spiele (Valencia 31 – Valladolid 7)

Er machte das erste Spiel in Spanien im Februar 2022 mit Valencia. Sein Stammverein lieh ihn nun Anfang Saison an Real Valladolid aus. In den ersten 8 Runden kam er schon 7-mal zum Einsatz, wird Severovic in diesem Ranking wohl bald überholen.



4 Fabio Coltorti (43): 36 Spiele (Santander 36)

Ab Sommer 2007 war der achtfache Nati-Goalie für vier Saisons bei Santander unter Vertrag. Er durfte in 36 Spielen das Tor hüten. In 95 Partien sass er als Ersatzgoalie auf der Bank! Santander stieg in der Saison nach seinem Abgang 2011/12 ab.



5 Djibril Sow (27): 30 Spiele (Sevilla 30)

Auch Sow wird in diesem Ranking bald vorrücken. Er trägt seit Sommer 2023 das Sevilla-Trikot. In seiner ersten Saison brachte es der 41-fache Natispieler auf 24 Spiele. Diese Saison stand er in den ersten 6 Spielen stets auf dem Platz.

6 Stellen

von möglichen 84 sind im Top-Management bei Klubs der 1. und 2. Bundesliga von Frauen besetzt (im Bild Stuttgarts Aufsichtsratsvorsitzende Tanja Gönner). Diese nur 7,1 % ergab eine Umfrage der Organisation «Fussball kann mehr», bei der

28 Klubs mitmachten. Mit einer solchen Quoten könnte sich Bundesrätin Viola Amherd gar nicht anfreunden. Sie fordert in der Schweiz eine Frauenquote von 40 Prozent in den Führungsgremien von Sportverbänden.

Foto: IMAGO/Pressefoto Baumann