Wettkampf, Emotionen, Teamgeist: Am Blick Cup 2024 gehts um alles, was den Fussball so schön macht.

Fanol Ajdari

Nein, sommerliche Temperaturen sind am Samstag auf dem Sportplatz Buchlern in Zürich nicht vorhanden: 23 Grad, bewölkter Himmel. Und trotzdem lassen sich die eingefleischten Fussball-Fanatiker, die am Blick-Cup 2024 teilgenommen haben, die Stimmung nicht verderben. Die Musik läuft, der Ball auch. 24 Schweizer Hobbyteams konnten sich via Baden, St. Gallen und Thun für das Finalturnier des Blick-Cups qualifizieren und an diesem eine Reise am nach Kopenhagen gewinnen.

Und im Final gehts dann auch ganz schön zur Sache. Kein Meter wird freiwillig überlassen. Am Ende jubelt der FC Bober 53. Das Team, das sich in Thun souverän für das Finalturnier qualifiziert hatte, holt sich mit einem knappen, aber verdienten 1:0-Sieg gegen «Hasbulla» den Titel. Und den Hammer-Preis mit einer Reise nach Dänemark – es gibt 10 Tickets für das Nations-League-Spiel der Schweizer Nati gegen Dänemark am 5. September 2024 in Kopenhagen. Inklusive SWISS-Flüge, sponsored by SWISS. Wir gratulieren herzlich.