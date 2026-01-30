DE
Bis zum Ende der Saison
Jan Elvedi auf Leihbasis zu Greuther Fürth

Transfer-News: Der 1. FC Kaiserslautern schickt Jan Elvedi zum Ligakonkurrenten SpVgg Greuther Fürth.
vor 27 Minuten
Jan Elvedi (29) wechselt zum SpVgg Greuther Fürth
Jan Elvedi (29) wechselt innerhalb der 2. Fussball-Bundesliga auf Leihbasis den Verein. Der Innenverteidiger spielte seit der Saison 2023/2024 beim 1. FC Kaiserslautern. Er wird bis zum Ende dieser Saison dem SpVgg Greuther Fürth ausgeliehen.

«In der bisherigen Saison habe ich nicht so häufig auf dem Platz gestanden, wie ich mir das vorgestellt habe. Deswegen habe ich mich dazu entschieden, den Schritt nach Fürth zu machen, um dort wieder in meinen Spielrhythmus zu finden», sagt Elvedi in der offiziellen Mitteilung. «Ich bin dem FCK und der SpVgg Greuther Fürth dankbar dafür, dass sie mir das ermöglichen und ich hoffe, dass ich in einem halben Jahr gestärkt nach Kaiserslautern zurückkehre.»

Du willst wissen, was auf dem Transfermarkt läuft und bist heiss auf die Gerüchte rund um die grossen Namen? Folge diesem Link auf die Übersicht der News. Dort kannst du mit einem Klick auf das Plus-Symbol den Feed abonnieren und bleibst dank der Auto-Pushes ständig auf dem Laufenden.

