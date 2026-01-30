Jan Elvedi (29) wechselt innerhalb der 2. Fussball-Bundesliga auf Leihbasis den Verein. Der Innenverteidiger spielte seit der Saison 2023/2024 beim 1. FC Kaiserslautern. Er wird bis zum Ende dieser Saison dem SpVgg Greuther Fürth ausgeliehen.

«In der bisherigen Saison habe ich nicht so häufig auf dem Platz gestanden, wie ich mir das vorgestellt habe. Deswegen habe ich mich dazu entschieden, den Schritt nach Fürth zu machen, um dort wieder in meinen Spielrhythmus zu finden», sagt Elvedi in der offiziellen Mitteilung. «Ich bin dem FCK und der SpVgg Greuther Fürth dankbar dafür, dass sie mir das ermöglichen und ich hoffe, dass ich in einem halben Jahr gestärkt nach Kaiserslautern zurückkehre.»

