FC Basel verleiht Junior Zé nach Dänemark

Beim FC Basel ist Arlet Junior Zé aufs Abstellgleis geraten, nun soll er in Dänemark Spielpraxis sammeln: Der Schweizer U21-Nationalspieler heuert leihweise beim FC Midtjylland an.

Lucas Werder Reporter Fussball

Wie von Blick angekündigt, leiht der FC Basel Offensivspieler Arlet Junior Zé (19) bis zum Saisonende an den FC Midtjylland aus. Wie die Basler mitteilen, enthält der Leihvertrag des U21-Nationalspielers eine Kaufoption. Gemäss Blick-Informationen soll die darin festgelegte Ablösesumme zwei Millionen Franken betragen.

Der 19-jährige Flügelspieler ist seit 2021 Teil des FC Basel und debütierte nach einigen Jahren auf verschiedenen Juniorenstufen im Juli 2023 im Alter von erst 17 Jahren in der Super League. Seither bestritt er 23 Spiele für die erste Mannschaft, kam in der Super League aber seit November nicht mehr zum Einsatz. Beim dänischen Europa-League-Teilnehmer wird Junior Zé nun Teamkollege von Kevin Mbabu.

Folge unserem Transfer-Feed Du willst wissen, was auf dem Transfermarkt läuft und bist heiss auf die Gerüchte rund um die grossen Namen? Folge diesem Link auf die Übersicht der News. Dort kannst du mit einem Klick auf das Plus-Symbol den Feed abonnieren und bleibst dank der Auto-Pushes ständig auf dem Laufenden. Du willst wissen, was auf dem Transfermarkt läuft und bist heiss auf die Gerüchte rund um die grossen Namen? Folge diesem Link auf die Übersicht der News. Dort kannst du mit einem Klick auf das Plus-Symbol den Feed abonnieren und bleibst dank der Auto-Pushes ständig auf dem Laufenden. Hier gehts zum Transfer-Feed

Noch näher dran an deinem Klub Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen! Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen! Hier deinem Team folgen