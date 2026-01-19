DE
Bis Ende Saison
Barça verleiht Deutschland-Goalie ter Stegen

Marc-André ter Stegen wechselt auf Leihbasis bis Saisonende vom FC Barcelona zu Girona. Der Torhüter hat dem Transfer bereits Mitte Januar 2026 zugestimmt. Die Vereine klären derzeit die letzten Details des Deals.
Publiziert: vor 43 Minuten
Wechselt bis Ende Saison zu Girona: Barça-Ersatzgoalie Marc André ter Stegen (l.)
Foto: keystone-sda.ch
Gian_Achermann_Praktikant Sport-Desk_Blick_2-Bearbeitet-Bearbeitet.jpg
Gian Andrea AchermannRedaktor Sport-Desk

Marc André ter Stegen verlässt den FC Barcelona in Richtung Girona. Es handelt sich um einen Leihtransfer bis Ende Saison. Ter Stegen, der in Barcelona mit Joan Garcia und Wojciech Szczesny zwei Weltklasse-Keeper vor der Nase hat, habe bereits letzte Woche sein grünes Licht gegeben. Bei seiner Entscheidung wird der deutsche National-Keeper sicherlich auch die kommende WM im Hinterkopf gehabt haben. Ohne Spielpraxis dürfte es sicherlich schwieriger für eine Nominierung werden.

Dem Bericht von Fabrizio Romano zufolge besteht eine Einigung zwischen den beiden Vereinen. In Verlauf der Woche sollen die finalen Details ausgearbeitet werden.

In diesem Artikel erwähnt
Girona FC
Girona FC
Fussball-Transfers
Fussball-Transfers
FC Barcelona
FC Barcelona
