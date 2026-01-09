Auch wenn er bereits neun LaLiga-Spiele bestritten hat: Roony Bardghji ist beim FC Barcelona bislang nicht als Spieler der ersten Mannschaft registriert gewesen. Dies ändert sich nun.

Gian-Andri Baumgartner Redaktor Sport

Wie der FC Barcelona in einer Mitteilung am Freitag schreibt, ist der Schwede Roony Bardghji als Spieler der ersten Mannschaft registriert worden. Damit wird er endgültig Teil des Profi-Teams der Katalanen. Bis jetzt ist der Flügelstürmer offiziell als Spieler von Barça Atlètic, wie die viertklassige FCB-Zweitmannschaft heisst, aufgeführt gewesen.

Nichtsdestotrotz hat sich der 20-jährige Bardghji seit seinem Wechsel vom FC Kopenhagen nach Barcelona im Sommer zum festen Bestandteil des LaLiga-Tabellenführers entwickelt. In der laufenden Spielzeit ist er wettbewerbsübergreifend zu 14 Einsätzen gekommen, davon fünf von Beginn weg, und hat dabei zwei Tore erzielt. Im Oktober debütierte er bei der 0:2-Niederlage gegen die Schweiz auch für die schwedische Nationalmannschaft.

Mit der Registrierung für die erste Mannschaft tauscht Bardghji seine bisherige Rückennummer 28 mit der 19 ein – und tritt in grosse Fussstapfen: Zuletzt trug Lamine Yamal bei den Katalanen diese Zahl auf dem Rücken, ehe er im letzten Sommer die Nummer 10 übernahm.

