DE
FR
Abonnieren

Bereits fünf Startelfeinsätze
Barcelona holt Youngster definitiv in die erste Mannschaft

Auch wenn er bereits neun LaLiga-Spiele bestritten hat: Roony Bardghji ist beim FC Barcelona bislang nicht als Spieler der ersten Mannschaft registriert gewesen. Dies ändert sich nun.
Publiziert: 13:04 Uhr
Kommentieren
Roony Bardghji ist nun offiziell Teil der ersten Mannschaft des FC Barcelona.
Foto: IMAGO/NurPhoto
Gian–Andri_Baumgartner_Online Redaktor_Blick Ringier_3.jpg
Gian-Andri BaumgartnerRedaktor Sport

Wie der FC Barcelona in einer Mitteilung am Freitag schreibt, ist der Schwede Roony Bardghji als Spieler der ersten Mannschaft registriert worden. Damit wird er endgültig Teil des Profi-Teams der Katalanen. Bis jetzt ist der Flügelstürmer offiziell als Spieler von Barça Atlètic, wie die viertklassige FCB-Zweitmannschaft heisst, aufgeführt gewesen.

Nichtsdestotrotz hat sich der 20-jährige Bardghji seit seinem Wechsel vom FC Kopenhagen nach Barcelona im Sommer zum festen Bestandteil des LaLiga-Tabellenführers entwickelt. In der laufenden Spielzeit ist er wettbewerbsübergreifend zu 14 Einsätzen gekommen, davon fünf von Beginn weg, und hat dabei zwei Tore erzielt. Im Oktober debütierte er bei der 0:2-Niederlage gegen die Schweiz auch für die schwedische Nationalmannschaft.

Mit der Registrierung für die erste Mannschaft tauscht Bardghji seine bisherige Rückennummer 28 mit der 19 ein – und tritt in grosse Fussstapfen: Zuletzt trug Lamine Yamal bei den Katalanen diese Zahl auf dem Rücken, ehe er im letzten Sommer die Nummer 10 übernahm.

Folge unserem Transfer-Feed

Du willst wissen, was auf dem Transfermarkt läuft und bist heiss auf die Gerüchte rund um die grossen Namen? Folge diesem Link auf die Übersicht der News. Dort kannst du mit einem Klick auf das Plus-Symbol den Feed abonnieren und bleibst dank der Auto-Pushes ständig auf dem Laufenden.

Du willst wissen, was auf dem Transfermarkt läuft und bist heiss auf die Gerüchte rund um die grossen Namen? Folge diesem Link auf die Übersicht der News. Dort kannst du mit einem Klick auf das Plus-Symbol den Feed abonnieren und bleibst dank der Auto-Pushes ständig auf dem Laufenden.

Hier gehts zum Transfer-Feed
Noch näher dran an deinem Klub

Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!

Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!

Hier deinem Team folgen
Mehr Fussball
Alle Storys zur Super League
Nichts verpassen
Alle Storys zur Super League
Die wichtigsten News zur Bundesliga
Blick in die Top-Ligen
Die wichtigsten News zur Bundesliga
Die wichtigsten News zur Premier League
Blick in die Top-Ligen
Die wichtigsten News zur Premier League
Die wichtigsten News zu La Liga
Blick in die Top-Ligen
Die wichtigsten News zu La Liga
Die wichtigsten News zur Serie A
Blick in die Top-Ligen
Die wichtigsten News zur Serie A
Die wichtigsten News zur Ligue 1
Blick in die Top-Ligen
Die wichtigsten News zur Ligue 1
Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
In diesem Artikel erwähnt
FC Barcelona
FC Barcelona
Fussball-Transfers
Fussball-Transfers
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        FC Barcelona
        FC Barcelona
        Fussball-Transfers
        Fussball-Transfers