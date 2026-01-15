DE
Bei Chelsea auf Abstellgleis
Hat Okafor bald einen neuen Konkurrenten?

Facundo Buonanotte soll bald für Leeds spielen – möglich macht dies das vorzeitige Leih-Ende bei Chelsea. Damit wird der Argentinier zum Teamkollegen und Konkurrenten von Noah Okafor.
Publiziert: vor 46 Minuten
|
Aktualisiert: vor 22 Minuten
Leeds soll eine mündliche Einigung zur Verpflichtung von Facundo Buonanotte erzielt haben. Der Argentinier gehört derzeit Brighton.
Gian-Andri BaumgartnerRedaktor Sport

Premier-League-Klub Leeds soll eine mündliche Einigung zur leihweisen Verpflichtung von Facundo Buonanotte (21) bis zum Ende der laufenden Saison erzielt haben. Das berichtet der Transfer-Journalist Fabrizio Romano. Der argentinische Offenivspieler gehört derzeit Brighton, ist aber seit dem letzten Sommer an Ligakonkurrent Chelsea ausgeliehen. In London ist Buonanotte seither wettbewerbsübergreifend nur zu acht Einsätzen gekommen, weshalb Chelsea die Leihe nun vorzeitig beenden will.

Mit dem Wechsel zu Leeds wird Buonanotte zum Teamkollegen des Schweizers Noah Okafor. Der Premier-League-Aufsteiger ist bei der Mission Ligaerhalt derzeit auf Kurs: Das Team aus Yorkshire liegt nach 21 Spielen acht Punkte vor den Abstiegsrängen.

