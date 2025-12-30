DE
FR
Abonnieren

Ball liegt beim Spieler
Tottenham-Star vor Wechsel zu Crystal Palace

Tottenham Hotspur und Crystal Palace haben sich auf einen Wechsel von Brennan Johnson verständigt. Noch fehlt aber die Zustimmung des Spielers.
Publiziert: vor 35 Minuten
Kommentieren
1/2
Wird Brennan Johnson (l.) im Januar Teamkollege von Crystal-Palace-Captain Marc Guehi?
Foto: Getty Images
RMS_Portrait_531.JPG
Cédric HeebRedaktor Sport

Am Sonntag spielte Brennan Johnson (24) noch mit Tottenham Hotspur gegen Crystal Palace, ab Januar wird er voraussichtlich für die Eagles auflaufen. «The Athletic» berichtet, dass sich die beiden Premier-League-Klubs auf einen Transfer geeinigt haben.

Demnach sollen rund 40 Millionen Euro (ca. 37 Mio. Franken) vom Klub in Südlondon in den Norden der Stadt wandern. Offen ist nur noch, ob auch der Offensivspieler den Wechsel machen will. Dem Bericht zufolge soll Johnson in den Plänen von Trainer Thomas Frank (57) künftig kaum mehr eine Rolle spielen, obwohl er in der letzten Saison mit wettbewerbsübergreifend 18 Toren Tottenhams bester Skorer war.

Sollte er sich Crystal Palace anschliessen, wäre er der viertteuerste Verkauf in der Geschichte der Spurs. Nur Gareth Bale (100 Mio zu Real Madrid), Harry Kane (95 Mio zu Bayern München) und Kyle Walker (52,7 Mio zu ManCity) kosteten die jeweiligen Abnehmer noch mehr.

Folge unserem Transfer-Feed

Du willst wissen, was auf dem Transfermarkt läuft und bist heiss auf die Gerüchte rund um die grossen Namen? Folge diesem Link auf die Übersicht der News. Dort kannst du mit einem Klick auf das Plus-Symbol den Feed abonnieren und bleibst dank der Auto-Pushes ständig auf dem Laufenden.

Du willst wissen, was auf dem Transfermarkt läuft und bist heiss auf die Gerüchte rund um die grossen Namen? Folge diesem Link auf die Übersicht der News. Dort kannst du mit einem Klick auf das Plus-Symbol den Feed abonnieren und bleibst dank der Auto-Pushes ständig auf dem Laufenden.

Hier gehts zum Transfer-Feed
Noch näher dran an deinem Klub

Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!

Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!

Hier deinem Team folgen
Mehr Fussball
Alle Storys zur Super League
Nichts verpassen
Alle Storys zur Super League
Die wichtigsten News zur Bundesliga
Blick in die Top-Ligen
Die wichtigsten News zur Bundesliga
Die wichtigsten News zur Premier League
Blick in die Top-Ligen
Die wichtigsten News zur Premier League
Die wichtigsten News zu La Liga
Blick in die Top-Ligen
Die wichtigsten News zu La Liga
Die wichtigsten News zur Serie A
Blick in die Top-Ligen
Die wichtigsten News zur Serie A
Die wichtigsten News zur Ligue 1
Blick in die Top-Ligen
Die wichtigsten News zur Ligue 1
Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
In diesem Artikel erwähnt
Fussball-Transfers
Fussball-Transfers
Tottenham Hotspur
Tottenham Hotspur
Crystal Palace
Crystal Palace
Premier League
Premier League
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        Fussball-Transfers
        Fussball-Transfers
        Tottenham Hotspur
        Tottenham Hotspur
        Crystal Palace
        Crystal Palace
        Premier League
        Premier League