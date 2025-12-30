Tottenham Hotspur und Crystal Palace haben sich auf einen Wechsel von Brennan Johnson verständigt. Noch fehlt aber die Zustimmung des Spielers.

Cédric Heeb Redaktor Sport

Am Sonntag spielte Brennan Johnson (24) noch mit Tottenham Hotspur gegen Crystal Palace, ab Januar wird er voraussichtlich für die Eagles auflaufen. «The Athletic» berichtet, dass sich die beiden Premier-League-Klubs auf einen Transfer geeinigt haben.

Demnach sollen rund 40 Millionen Euro (ca. 37 Mio. Franken) vom Klub in Südlondon in den Norden der Stadt wandern. Offen ist nur noch, ob auch der Offensivspieler den Wechsel machen will. Dem Bericht zufolge soll Johnson in den Plänen von Trainer Thomas Frank (57) künftig kaum mehr eine Rolle spielen, obwohl er in der letzten Saison mit wettbewerbsübergreifend 18 Toren Tottenhams bester Skorer war.

Sollte er sich Crystal Palace anschliessen, wäre er der viertteuerste Verkauf in der Geschichte der Spurs. Nur Gareth Bale (100 Mio zu Real Madrid), Harry Kane (95 Mio zu Bayern München) und Kyle Walker (52,7 Mio zu ManCity) kosteten die jeweiligen Abnehmer noch mehr.

