Ausstiegsklausel von 100 Mio
Argentinisches Talent rückt in den Fokus von Europas Top-Klubs

Mehrere europäische Topklubs liebäugeln mit River-Plate-Juwel Lautaro Rivero. Darunter Manchester United oder Juventus Turin.
Publiziert: vor 33 Minuten
1/4
Für ihn besteht starkes Interesse von mehreren europäischen Topklubs: Lautaro Rivero (r.).
Foto: Getty Images
Gian Andrea AchermannRedaktor Sport-Desk
Gian Andrea AchermannRedaktor Sport-Desk

Lautaro Rivero (22) macht beim argentinischen Traditionsklub River Plate mit zahlreichen Top-Leistungen auf sich aufmerksam und steht bei mehreren europäischen Giganten auf dem Zettel. Ganz oben auf der Interessenten-Liste für den Innenverteidiger soll Manchester United stehen, wie das argentinische Newsportal El Crack Deportivo berichtet.

Die Red Devils liebäugeln demnach damit, den jungen Argentinier zu verpflichten. Dank eines verletzungsgeschwächten Kaders erhielt der 22-Jährige seine Chance in der ersten Mannschaft – und hat sie genutzt und sich als Stammspieler etabliert. Für den Verein Grund genug, in seinem Vertrag eine Ausstiegsklausel von 100 Millionen Euro (ca. 91 Mio. Franken) zu verankern.

Nun ruft Europa: Neben Manchester United haben auch Atlético Madrid, Tottenham Hotspur, Racing Strassburg und Juventus Turin ein starkes Interesse entwickelt.

Du willst wissen, was auf dem Transfermarkt läuft und bist heiss auf die Gerüchte rund um die grossen Namen? Folge diesem Link auf die Übersicht der News. Dort kannst du mit einem Klick auf das Plus-Symbol den Feed abonnieren und bleibst dank der Auto-Pushes ständig auf dem Laufenden.

Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!

