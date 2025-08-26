DE
Auch Okafor ausgeschieden
Sunderland scheitert ohne Xhaka im Ligacup gegen Drittligist

Sunderland und Leeds United scheiden im englischen Ligacup aus. Beide Premier-League-Klubs verlieren gegen unterklassige Gegner im Elfmeterschiessen nach einem 1:1 in der regulären Spielzeit.
Publiziert: 26.08.2025 um 23:22 Uhr
Noah Okafor scheitert mit Leeds im Ligacup.
Sunderland ohne Granit Xhaka und Leeds United mit Noah Okafor scheitern im englischen Ligacup gegen Unterklassige. In der 2. Runde bedeutet für Sunderland der Drittligist Huddersfield Endstation, Leeds verliert mit dem erstmals von Beginn weg eingesetzten Okafor beim Zweitligisten Sheffield Wednesday. Nach einem 1:1 nach der regulären Spielzeit verlieren die beiden Premiere-League-Klubs das Penaltyschiessen.

