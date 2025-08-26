1/2
Noah Okafor scheitert mit Leeds im Ligacup.
Foto: AFP
Keystone-SDADie Schweizer Nachrichtenagentur
Sunderland ohne Granit Xhaka und Leeds United mit Noah Okafor scheitern im englischen Ligacup gegen Unterklassige. In der 2. Runde bedeutet für Sunderland der Drittligist Huddersfield Endstation, Leeds verliert mit dem erstmals von Beginn weg eingesetzten Okafor beim Zweitligisten Sheffield Wednesday. Nach einem 1:1 nach der regulären Spielzeit verlieren die beiden Premiere-League-Klubs das Penaltyschiessen.