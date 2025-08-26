Sunderland und Leeds United scheiden im englischen Ligacup aus. Beide Premier-League-Klubs verlieren gegen unterklassige Gegner im Elfmeterschiessen nach einem 1:1 in der regulären Spielzeit.

1/2 Noah Okafor scheitert mit Leeds im Ligacup. Foto: AFP

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Sunderland ohne Granit Xhaka und Leeds United mit Noah Okafor scheitern im englischen Ligacup gegen Unterklassige. In der 2. Runde bedeutet für Sunderland der Drittligist Huddersfield Endstation, Leeds verliert mit dem erstmals von Beginn weg eingesetzten Okafor beim Zweitligisten Sheffield Wednesday. Nach einem 1:1 nach der regulären Spielzeit verlieren die beiden Premiere-League-Klubs das Penaltyschiessen.