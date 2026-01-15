Das Interesse von Juventus Turin an Jean-Philippe Mateta konkretisiert sich: Trainer Luciano Spalletti gibt grünes Licht für einen allfälligen Transfer des Crystal-Palace-Stürmers.

Gian-Andri Baumgartner Redaktor Sport

Juventus Turin soll auf der Suche nach offensiven Verstärkungen in der Premier League fündig geworden sein: Wie «Sky Sports» berichtet, zeigt der Vierte der Serie A Interesse an Jean-Philippe Mateta (28). Der Franzose steht derzeit bei Crystal Palace unter Vertrag. Demnach soll Juve-Trainer Luciano Spalletti (66) grünes Licht für einen allfälligen Transfer des Stürmers gegeben haben. Im Raum steht eine Ablösesumme in der Höhe von etwa 30 Millionen Franken.

Mateta spielt nach Stationen in seinem Heimatland und in der Bundesliga seit 2021 für den Londoner Verein und hat in dieser Zeit in 151 Premier-League-Spielen 46 Tore geschossen. Im vergangenen Mai verhalf er seinem Team zum Gewinn des FA Cup und damit zur ersten Trophäe der Vereinsgeschichte überhaupt. Im Herbst debütierte er zudem im Trikot der französischen Nationalmannschaft. Das hat auch bei anderen Vereinen Interesse geweckt: Anfang Jahr berichtete «Sky Sports», dass auch Manchester United ein Auge auf Mateta geworfen habe. Sein Vertrag bei Crystal Palace läuft noch bis im Sommer 2027.

