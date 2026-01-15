DE
FR
Abonnieren

Auch ein anderer Klub ist dran
Juventus jagt Premier-League-Stürmer

Das Interesse von Juventus Turin an Jean-Philippe Mateta konkretisiert sich: Trainer Luciano Spalletti gibt grünes Licht für einen allfälligen Transfer des Crystal-Palace-Stürmers.
Publiziert: 13:29 Uhr
|
Aktualisiert: 13:31 Uhr
Kommentieren
1/2
Juventus Turin soll an einer Verpflichtung von Crystal-Palace-Stürmer Jean-Philippe Mateta interessiert sein.
Foto: Getty Images
Gian–Andri_Baumgartner_Online Redaktor_Blick Ringier_3.jpg
Gian-Andri BaumgartnerRedaktor Sport

Juventus Turin soll auf der Suche nach offensiven Verstärkungen in der Premier League fündig geworden sein: Wie «Sky Sports» berichtet, zeigt der Vierte der Serie A Interesse an Jean-Philippe Mateta (28). Der Franzose steht derzeit bei Crystal Palace unter Vertrag. Demnach soll Juve-Trainer Luciano Spalletti (66) grünes Licht für einen allfälligen Transfer des Stürmers gegeben haben. Im Raum steht eine Ablösesumme in der Höhe von etwa 30 Millionen Franken.

Mateta spielt nach Stationen in seinem Heimatland und in der Bundesliga seit 2021 für den Londoner Verein und hat in dieser Zeit in 151 Premier-League-Spielen 46 Tore geschossen. Im vergangenen Mai verhalf er seinem Team zum Gewinn des FA Cup und damit zur ersten Trophäe der Vereinsgeschichte überhaupt. Im Herbst debütierte er zudem im Trikot der französischen Nationalmannschaft. Das hat auch bei anderen Vereinen Interesse geweckt: Anfang Jahr berichtete «Sky Sports», dass auch Manchester United ein Auge auf Mateta geworfen habe. Sein Vertrag bei Crystal Palace läuft noch bis im Sommer 2027.

Folge unserem Transfer-Feed

Du willst wissen, was auf dem Transfermarkt läuft und bist heiss auf die Gerüchte rund um die grossen Namen? Folge diesem Link auf die Übersicht der News. Dort kannst du mit einem Klick auf das Plus-Symbol den Feed abonnieren und bleibst dank der Auto-Pushes ständig auf dem Laufenden.

Du willst wissen, was auf dem Transfermarkt läuft und bist heiss auf die Gerüchte rund um die grossen Namen? Folge diesem Link auf die Übersicht der News. Dort kannst du mit einem Klick auf das Plus-Symbol den Feed abonnieren und bleibst dank der Auto-Pushes ständig auf dem Laufenden.

Hier gehts zum Transfer-Feed
Noch näher dran an deinem Klub

Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!

Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!

Hier deinem Team folgen
Mehr Fussball
Alle Storys zur Super League
Nichts verpassen
Alle Storys zur Super League
Die wichtigsten News zur Bundesliga
Blick in die Top-Ligen
Die wichtigsten News zur Bundesliga
Die wichtigsten News zur Premier League
Blick in die Top-Ligen
Die wichtigsten News zur Premier League
Die wichtigsten News zu La Liga
Blick in die Top-Ligen
Die wichtigsten News zu La Liga
Die wichtigsten News zur Serie A
Blick in die Top-Ligen
Die wichtigsten News zur Serie A
Die wichtigsten News zur Ligue 1
Blick in die Top-Ligen
Die wichtigsten News zur Ligue 1
Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
In diesem Artikel erwähnt
Premier League
Premier League
Serie A
Serie A
Juventus Turin
Juventus Turin
Manchester United
Manchester United
Crystal Palace
Crystal Palace
Fussball-Transfers
Fussball-Transfers
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        Premier League
        Premier League
        Serie A
        Serie A
        Juventus Turin
        Juventus Turin
        Manchester United
        Manchester United
        Crystal Palace
        Crystal Palace
        Fussball-Transfers
        Fussball-Transfers