DE
FR
Abonnieren

Aston Villa abgesagt
Atlético-Mittelfeldspieler wechselt zurück nach London

Tottenham Hotspur zahlt fast 40 Millionen Franken für Conor Gallagher. Der 25-jährige Mittelfeldspieler wechselt per sofort von Atlético Madrid zu den Spurs, nachdem er einen Transfer zu Aston Villa abgelehnt hatte.
Publiziert: 21:48 Uhr
|
Aktualisiert: 21:50 Uhr
Kommentieren
Conor Gallagher wechselt zu Tottenham.
Foto: Getty Images

Darum gehts

  • Tottenham verpflichtet Conor Gallagher für fast 40 Millionen Franken aus Madrid
  • Gallagher lehnte zuvor einen Wechsel zu Aston Villa ab
  • Der englische Mittelfeldspieler ist 25 Jahre alt
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
Gian_Achermann_Praktikant Sport-Desk_Blick_2-Bearbeitet-Bearbeitet.jpg
Gian Andrea AchermannRedaktor Sport-Desk

Tottenham rüstet auf: Die Spurs einigen sich mit Atlético Madrid auf eine Ablösesumme von fast 40 Millionen Franken für den englischen Mittelfeldspieler Conor Gallagher (25).

Transferexperte Fabrizio Romano berichtet, dass Atlético zuvor eine Einigung mit Aston Villa erzielt hatte. Gallagher selbst verweigerte jedoch sein grünes Licht für diesen Wechsel. Aston Villa geht damit leer aus – der ehemalige Chelsea-Spieler schliesst sich stattdessen per sofort Tottenham an. Und kehrt damit nach London zurück.

Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
Folge unserem Transfer-Feed

Du willst wissen, was auf dem Transfermarkt läuft und bist heiss auf die Gerüchte rund um die grossen Namen? Folge diesem Link auf die Übersicht der News. Dort kannst du mit einem Klick auf das Plus-Symbol den Feed abonnieren und bleibst dank der Auto-Pushes ständig auf dem Laufenden.

Du willst wissen, was auf dem Transfermarkt läuft und bist heiss auf die Gerüchte rund um die grossen Namen? Folge diesem Link auf die Übersicht der News. Dort kannst du mit einem Klick auf das Plus-Symbol den Feed abonnieren und bleibst dank der Auto-Pushes ständig auf dem Laufenden.

Hier gehts zum Transfer-Feed
Noch näher dran an deinem Klub

Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!

Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!

Hier deinem Team folgen
Mehr Fussball
Alle Storys zur Super League
Nichts verpassen
Alle Storys zur Super League
Die wichtigsten News zur Bundesliga
Blick in die Top-Ligen
Die wichtigsten News zur Bundesliga
Die wichtigsten News zur Premier League
Blick in die Top-Ligen
Die wichtigsten News zur Premier League
Die wichtigsten News zu La Liga
Blick in die Top-Ligen
Die wichtigsten News zu La Liga
Die wichtigsten News zur Serie A
Blick in die Top-Ligen
Die wichtigsten News zur Serie A
Die wichtigsten News zur Ligue 1
Blick in die Top-Ligen
Die wichtigsten News zur Ligue 1
Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
In diesem Artikel erwähnt
Premier League
Premier League
LaLiga
LaLiga
Atlético Madrid
Atlético Madrid
Aston Villa
Aston Villa
Tottenham Hotspur
Tottenham Hotspur
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        Premier League
        Premier League
        LaLiga
        LaLiga
        Atlético Madrid
        Atlético Madrid
        Aston Villa
        Aston Villa
        Tottenham Hotspur
        Tottenham Hotspur