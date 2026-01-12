Tottenham Hotspur zahlt fast 40 Millionen Franken für Conor Gallagher. Der 25-jährige Mittelfeldspieler wechselt per sofort von Atlético Madrid zu den Spurs, nachdem er einen Transfer zu Aston Villa abgelehnt hatte.

Darum gehts Tottenham verpflichtet Conor Gallagher für fast 40 Millionen Franken aus Madrid

Gallagher lehnte zuvor einen Wechsel zu Aston Villa ab

Gian Andrea Achermann Redaktor Sport-Desk

Tottenham rüstet auf: Die Spurs einigen sich mit Atlético Madrid auf eine Ablösesumme von fast 40 Millionen Franken für den englischen Mittelfeldspieler Conor Gallagher (25).

Transferexperte Fabrizio Romano berichtet, dass Atlético zuvor eine Einigung mit Aston Villa erzielt hatte. Gallagher selbst verweigerte jedoch sein grünes Licht für diesen Wechsel. Aston Villa geht damit leer aus – der ehemalige Chelsea-Spieler schliesst sich stattdessen per sofort Tottenham an. Und kehrt damit nach London zurück.

