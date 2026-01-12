Darum gehts
- Tottenham verpflichtet Conor Gallagher für fast 40 Millionen Franken aus Madrid
- Gallagher lehnte zuvor einen Wechsel zu Aston Villa ab
- Der englische Mittelfeldspieler ist 25 Jahre alt
Tottenham rüstet auf: Die Spurs einigen sich mit Atlético Madrid auf eine Ablösesumme von fast 40 Millionen Franken für den englischen Mittelfeldspieler Conor Gallagher (25).
Transferexperte Fabrizio Romano berichtet, dass Atlético zuvor eine Einigung mit Aston Villa erzielt hatte. Gallagher selbst verweigerte jedoch sein grünes Licht für diesen Wechsel. Aston Villa geht damit leer aus – der ehemalige Chelsea-Spieler schliesst sich stattdessen per sofort Tottenham an. Und kehrt damit nach London zurück.
Du willst wissen, was auf dem Transfermarkt läuft und bist heiss auf die Gerüchte rund um die grossen Namen? Folge diesem Link auf die Übersicht der News. Dort kannst du mit einem Klick auf das Plus-Symbol den Feed abonnieren und bleibst dank der Auto-Pushes ständig auf dem Laufenden.
Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!