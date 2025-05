Arbeitete an Film über Prozess Maradona-Richterin nach Doku-Skandal vom Dienst suspendiert

Eine Richterin beim Verfahren zum Tod von Diego Maradona wurde suspendiert. Sie hatte an einem nicht genehmigten Dokumentarfilm über den Prozess teilgenommen, was Fragen zur Unparteilichkeit aufwarf. Das Gericht wird am Donnerstag über das weitere Vorgehen entscheiden.

Publiziert: vor 33 Minuten