Sturm Graz sichert sich die Dienste von Ryan Fosso. Der Schweizer stösst aus Holland zum österreichischen Meister.

Gian-Andri Baumgartner Redaktor Sport

Eineinhalb Jahre in Holland sind genug: Ryan Fosso (23) wechselt von Fortuna Sittard in die österreichische Bundesliga zum amtierenden Meister und Europa-League-Teilnehmer Sturm Graz. Die Ablösesumme beträgt gemäss Medienberichten etwas weniger als eine Million Franken..

Der ehemalige YB-Junior ist seit Sommer 2024 und seinem Wechsel von Challenge-Ligist Vaduz nach Sittard Stammspieler und kommt in dieser Zeit auf 47 Einsätze in der Eredivisie, wobei der defensive Mittelfeldspieler ein Tor schoss. Für das Schweizer Nationalteam lief er zuletzt im Herbst 2024 in der U21 auf.

