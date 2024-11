1/11 Sam Bartram, Goalie von Charlton Athletic, verharrte 15 Minuten im Nebel, obwohl das Spiel längst abgebrochen wurde. Foto: zVg

Patrick Mäder Autor Blick Sport

Der Dicke, der Dumme oder einfach der Unbegabteste soll ins Tor stehen. So wurde es früher bestimmt, als man als Teenager in der Freizeit noch auf den Tschuttiplatz ging und nicht am Handy hing.