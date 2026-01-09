Die Tottenham Hotspurs verpflichten den 19-jährigen Brasilianer Joao Victor Souza vom FC Santos. Der Linksverteidiger wechselt für knapp 15 Millionen Franken nach England und soll am Sonntag nach London fliegen.

Die Ablösesumme beträgt fast 15 Millionen Franken

Gian Andrea Achermann Redaktor Sport-Desk

Die Tottenham Hotspurs verpflichten das brasilianische Nachwuchstalent Joao Victor Souza (19). Dieser spielt seit 2024 in Brasilien für den FC Santos. Jetzt wagt er den ersten Schritt nach Europa.

Gemäss Transferexperte Fabrizio Romano wird Souza auf der Insel einen langfristigen Vertrag unterzeichnen, wobei die Spurs fast 15 Millionen Franken für den Linksverteidiger hinblätterten. Laut Plan soll er bereits am Sonntag nach England fliegen.

