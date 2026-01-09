DE
15 Millionen Ablöse
Tottenham schnappt sich Santos-Talent

Die Tottenham Hotspurs verpflichten den 19-jährigen Brasilianer Joao Victor Souza vom FC Santos. Der Linksverteidiger wechselt für knapp 15 Millionen Franken nach England und soll am Sonntag nach London fliegen.
Publiziert: vor 11 Minuten
Foto: Instagram @ jjoaosouza6

Darum gehts

  • Tottenham verpflichtet Joao Victor Souza (19) vom FC Santos, Brasilien
  • Der Linksverteidiger unterschreibt langfristig und fliegt am Sonntag nach England
  • Die Ablösesumme beträgt fast 15 Millionen Franken
Gian_Achermann_Praktikant Sport-Desk_Blick_2-Bearbeitet-Bearbeitet.jpg
Gian Andrea AchermannRedaktor Sport-Desk

Die Tottenham Hotspurs verpflichten das brasilianische Nachwuchstalent Joao Victor Souza (19). Dieser spielt seit 2024 in Brasilien für den FC Santos. Jetzt wagt er den ersten Schritt nach Europa.

Gemäss Transferexperte Fabrizio Romano wird Souza auf der Insel einen langfristigen Vertrag unterzeichnen, wobei die Spurs fast 15 Millionen Franken für den Linksverteidiger hinblätterten. Laut Plan soll er bereits am Sonntag nach England fliegen.

