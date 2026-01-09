Darum gehts
- Tottenham verpflichtet Joao Victor Souza (19) vom FC Santos, Brasilien
- Der Linksverteidiger unterschreibt langfristig und fliegt am Sonntag nach England
- Die Ablösesumme beträgt fast 15 Millionen Franken
Die Tottenham Hotspurs verpflichten das brasilianische Nachwuchstalent Joao Victor Souza (19). Dieser spielt seit 2024 in Brasilien für den FC Santos. Jetzt wagt er den ersten Schritt nach Europa.
Gemäss Transferexperte Fabrizio Romano wird Souza auf der Insel einen langfristigen Vertrag unterzeichnen, wobei die Spurs fast 15 Millionen Franken für den Linksverteidiger hinblätterten. Laut Plan soll er bereits am Sonntag nach England fliegen.
Du willst wissen, was auf dem Transfermarkt läuft und bist heiss auf die Gerüchte rund um die grossen Namen? Folge diesem Link auf die Übersicht der News. Dort kannst du mit einem Klick auf das Plus-Symbol den Feed abonnieren und bleibst dank der Auto-Pushes ständig auf dem Laufenden.
Du willst wissen, was auf dem Transfermarkt läuft und bist heiss auf die Gerüchte rund um die grossen Namen? Folge diesem Link auf die Übersicht der News. Dort kannst du mit einem Klick auf das Plus-Symbol den Feed abonnieren und bleibst dank der Auto-Pushes ständig auf dem Laufenden.
Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!
Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!