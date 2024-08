Wenn der erste Ballkontakt mehr als die halbe Miete ist

Blick präsentiert in Zusammenarbeit mit RED+ regelmässig Livestreams und Highlights aus den höchsten Schweizer Amateurligen. Für diesen Tor-Clip lohnt es sich auf eine Partie vom 17. August zurückzublicken.

Der FC Wohlen feierte an jenem Samstag auf der Niedermatten einen deutlichen 5:0-Sieg in der 1. Liga Classic gegen den FC Schötz. Im Fokus dieses Highlights steht der 18-jährige italienische Mittelfeldspieler Sergio Casale. Der Youngster hat gezeigt, was mit einer perfekten Ballannahme alles möglich ist. Gekrönt wurde die Aktion vom Treffer zum finalen 5:0.