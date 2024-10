Sensationelle Szene Ehemaliger FCB-Junior weiss zu begeistern

Der Name von Gabriele Levante ist wohl nur den allergrössten FCB-Kennern ein Begriff, hat der heute 23-Jährige doch nie in den Schritt in die Profimannschaft geschafft. Mittlerweile begeistert der einstige Nachwuchsspieler des FCB in der 1. Liga Classic Black Stars.