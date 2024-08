M'Vondo-Ze zaubert auf dem Buschweilerhof

In Zusammenarbeit mit RED+ zeigt euch Blick unter der Woche regelmässig sehenswerte Highlights aus der 1. Liga, so beispielsweise der Treffer von Georgino M'Vondo-Ze.

Am ersten Spieltag der neuen Saison in der 1. Liga Classic empfing der FC Black Stars den SV Muttenz. Kurz nach Beginn der zweiten Halbzeit sorgte Georgino M'Vondo-Ze mit seinem Treffer zum zwischenzeitlichen 2:0 für ein Highlight des Wochenendes. Am Ende siegten die Black Stars auf dem Buschweilerhof mit 3:1.