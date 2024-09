Perfekt getroffen Ein 1.Liga-Treffer erinnert an Kasami damals

In der 1. Liga Classic gibt es immer wieder wunderschöne Tore zu betrachten. Im Spiel des FC Black Stars Basel gegen den FC Besa Biel gelang Georgino M'Vondo Ze genau so eines. Es erinnert an den Treffer von Pajtim Kasami in seinen Fulham-Zeiten.