Perfekt gemacht Das schönste Tor des Tages gehört dem Verliererteam

In der 1. Liga Classic sorgte der junge Tomas Martins in Diensten von La Chaux-de-Fonds für ein besonders tolles Tor. Beim Spiel in Monthey erzielte der 20-Jährige in der Nachspielzeit den Ehrentreffer bei der 1:3-Pleite.