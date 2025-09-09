Mit dem Torinstinkt des Vaters GC hat den nächsten Bengondo

Samuele Bengondo (19), Sohn von Kultkicker Patrick Bengondo (43), traf für die U21 von GC in vier Partien bereits dreimal – eine Fortsetzung seiner starken Leistung der Vorsaison, in der er für AC Taverne 16 Tore in 24 Partien der 1. Liga Classic markiert hatte.

Publiziert: 20:36 Uhr