Mit dem Torinstinkt des Vaters
GC hat den nächsten Bengondo

Samuele Bengondo (19), Sohn von Kultkicker Patrick Bengondo (43), traf für die U21 von GC in vier Partien bereits dreimal – eine Fortsetzung seiner starken Leistung der Vorsaison, in der er für AC Taverne 16 Tore in 24 Partien der 1. Liga Classic markiert hatte.
Publiziert: 20:36 Uhr
Fussball live auf RED+

RED+ bietet mit dem kostenpflichtigen GAMEPASS alle Spiele der Hoval Promotion League und 1. Liga Classic sowie von weiteren Partien aus den Schweizer Amateur- und Jugendligen im live und re-live an. 

Mehr Infos unter red.sport.
1. Liga Classic 25/26 Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Servette FC
Servette FC
5
9
13
2
FC Prishtina Bern
FC Prishtina Bern
5
6
12
3
Stade Payerne
Stade Payerne
5
5
10
4
FC Naters
FC Naters
5
5
10
5
FC Coffrane
FC Coffrane
5
1
10
6
FC Amical Saint-Prex
FC Amical Saint-Prex
5
3
9
7
FC Echallens Region
FC Echallens Region
5
2
9
8
FC Portalban/Gletterens
FC Portalban/Gletterens
5
1
8
9
FC Monthey
FC Monthey
5
-2
7
10
Lancy FC
Lancy FC
5
-3
6
11
FC Martigny Sports
FC Martigny Sports
5
-2
5
12
FC Sion U21
FC Sion U21
5
-5
4
13
FC Meyrin
FC Meyrin
5
-7
4
14
CS Chenois
CS Chenois
5
-2
3
15
FC La Chaux De Fonds
FC La Chaux De Fonds
5
-5
1
16
FC La Sarraz-Eclepens
FC La Sarraz-Eclepens
5
-6
1
Aufstiegsspiele
Abstieg
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
SV Muttenz
SV Muttenz
5
9
15
2
Grasshopper Club Zurich II
Grasshopper Club Zurich II
5
6
12
3
FC Black Stars
FC Black Stars
5
6
11
4
FC Langenthal
FC Langenthal
5
3
10
5
FC Concordia Basel
FC Concordia Basel
5
7
9
6
SR Delemont
SR Delemont
5
3
8
7
FC Courtetelle
FC Courtetelle
5
-1
8
8
Zug 94
Zug 94
5
-1
7
9
FC Schötz
FC Schötz
5
-3
7
10
FC Wohlen
FC Wohlen
5
-2
6
11
FC Solothurn
FC Solothurn
5
0
5
12
FC Bassecourt
FC Bassecourt
5
-5
4
13
SC Buochs
SC Buochs
5
-4
3
14
FC Besa Biel/Bienne
FC Besa Biel/Bienne
5
-6
3
15
FC Münsingen
FC Münsingen
5
-3
2
16
BSC Old Boys
BSC Old Boys
5
-9
2
Aufstiegsspiele
Abstieg
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Juventus Zürich
Juventus Zürich
5
12
15
2
FC Freienbach
FC Freienbach
5
8
13
3
FC Baden
FC Baden
4
6
9
4
AC Taverne
AC Taverne
5
3
9
5
FC Tuggen
FC Tuggen
5
2
9
6
FC Winterthur II
FC Winterthur II
4
1
7
7
SV Hongg
SV Hongg
5
-4
6
8
FC Kosova Zürich
FC Kosova Zürich
5
-5
6
9
Usv Eschen-Mauren
Usv Eschen-Mauren
4
1
5
10
FC Collina D Oro
FC Collina D Oro
5
2
5
11
FC Dietikon
FC Dietikon
4
-2
4
11
FC Mendrisio
FC Mendrisio
4
-2
4
13
FC Wettswil-Bonstetten
FC Wettswil-Bonstetten
5
-1
4
14
FC Widnau
FC Widnau
5
-9
4
15
St. Gallen II
St. Gallen II
4
-5
2
16
SV Schaffhausen
SV Schaffhausen
5
-7
2
Aufstiegsspiele
Abstieg
